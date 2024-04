È l’ultimo treno verso i playoff, il weekend dove si chiudono i giochi. Il calendario va di fretta, le semifinali scudetto, maschili e femminili, si giocano martedì. Solo quarantotto ore prima Marcozzi, Norbello e Muravera conosceranno il loro destino, e in quale parte d’Italia dovranno recarsi.

Serie A1 maschile.

Lottano in tre per due posti, Marcozzi, Norbello e Bagnolese che sconta anche due punti di penalizzazione. Norbello (che osserva il turno di riposo) è terzo con due punti di vantaggio sulla Bagnolese e quattro sulla Marcozzi. Stasera recupero decisivo della terza di ritorno, Bagnolese-Marcozzi. La squadra cagliaritana non può perdere, il suo campionato finirebbe, a vantaggio delle due concorrenti. La vittoria, e anche il pareggio rimanderebbe tutto a domenica, quando la Marcozzi gioca a Prato contro la penultima, e la Bagnolese ospita il Messina. Il Norbello attende alla finestra, sarebbe fuori solo con un arrivo a tre a pari punti, penalizzato dal quoziente tra partite vinte e perse all’interno degli incontri disputati.

Serie A1 femminile

Il Quattro Mori è già nei playoff, affronterà martedì a Bolzano il Sud Tirol. Manca l’avversario del Castelgoffredo, si decide domenica dopo il recupero tra Prato e Sud Tirol. Se le toscane perdono 4-0 passa il Muravera come quarta per migliore quoziente. La squadra del Sarrabus ha concluso il suo cammino il 3 aprile con l’ultima partita della regular season. Solo domenica a tarda sera saprà se deve organizzare in tutta fretta una trasferta in Lombardia.

Serie A2 maschile

Ultima giornata, Marcozzi “B”, Santa Tecla Nulvi e TT Sassari ai saluti. La Marcozzi, fuori classifica, ha già vinto il girone B ma in A1 andrà la seconda. Domenica chiude a Trani con il Casamassima. Il Santa Tecla Nulvi conclude un campionato in pima fila ospitando domani al Palazzetto, ore 11, Torre del Greco. Ultima trasferta per il TT Sassari contro il TT Torino.

