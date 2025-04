Sono bastati i primi tre giorni dei campionati italiani giovanili perché il Muravera si prendesse la scena. A Terni è salita tre volte sul gradino più alto del podio conquistando altrettanti titoli italiani, e per tre volte ha vinto la medaglia di bronzo.

Le protagoniste sono la muraverese Francesca Seu e Sofia Minurri, entrambe tesserate con la società del Sarrabus, diciassettenni, rispettivamente numero 18 e 13 del ranking italiano.

Venerdì il primo titolo nel doppio Under 17, Seu e Minurri giungono in finale senza perdere un set nei due incontri precedenti.

Nella partita decisiva battono 3-1 Cicuttini e Marinelli del Castelgoffredo, che strappano un set ma strappano appena dodici punti negli altri tre set.

Sabato il singolare Under n17, è attesa una finale in famiglia tra le due protagoniste del doppio. Seu si ferma in semifinale , battuta da Candela Sanchi, e si accontenta del bronzo. Minurri, che aveva superato ancora Cicuttini in semifinale, vince l’oro.

In finale batte Sanchi in quattro set. Bronzo anche per Federica Interlandi nel singolare Under 15, che in semifinale viene battuta 3-1 (con due set persi ai vantaggi) da Matilde Bruzzoni, poi sconfitta in finale da Gioia Picu.

Ieri terzo trionfo, nel torneo a squadre Under 17. Seu e Minurri vincono senza perdere un set, e in finale hanno la meglio sul Vallecamonica di Galli e Fettolini che danno qualche grattacapo solo nel doppio.

Muravera era appena salita sul podio con il bronzo nel torneo a squadre Under 15, con Interlandi e la tredicenne Anna Dessì. In semifinale si sono arrese al Molfetta di Picu ed Episcopo.

