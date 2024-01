Quaranta giorni dopo le ultime partite di campionato, si rivede la serie A1 di tennistavolo. La prima volta nel 2024 è a Cagliari, al Palatennistavolo, dove stasera alle 18,30 si giocano due anticipi, con la Marcozzi (A1 maschile) e il derby femminile tra Quattro Mori e Norbello.

A1 MASCHILE

La prima giornata di ritorno è inaugurata da Marcozzi-Sant’Espedito Napoli. Campani ultimi in classifica con un solo punto, potrebbe essere un’occasione favorevole per consolidare il secondo posto, al momento condiviso con il Messina. All’andata termino 4-2 per la Marcozzi, che rischiò qualcosa per le due sconfitte al quinto set dell’esordiente Sun Shiyu, ancora in fase di ambientamento.

Venerdì è in calendario Messina-Norbello, con le due squadre separate da un punto e in piena zona playoff, con le altre squadre attualmente a distanza di sicurezza.

A1 FEMMINILE

Il derby Quattro Mori-Norbello non manca mai di regalare emozioni, come all’andata quando terminò 3-3 con la rimonta della squadra cagliaritana. Quattro Mori al momento occupa la terza posizione in classifica e punta a salire ancora, mentre il Norbello, dopo la penalizzazione di due punti occupa l’ultima posizione con l’obbiettivo di riprendere quota.

Il Quattro Mori intanto prepara i quarti di finale della Champions League, il 31 gennaio sarà in scena a Cagliari la regina d’Europa, l’Enea Siarkopol Tarnobrzeg, due giorni dopo il ritorno in Polonia.

In calendario era previsto un altro anticipo, Muravera-Sud Tirol, che si giocherà il 6 febbraio.

TORNEO GIOVANILE DI TERNI

Domenica si è concluso a Terni il torneo giovanile, il secondo della stagione, con risultati soddisfacenti per atleti e atlete militanti nelle formazioni sarde. Il dato che emerge è la classifica per società, vinta dal Muravera davanti al Castelgoffredo e TT Torino.

Due successi nell’Under 21, con Marco Cappuccio del Norbello, vittoria in finale su Faso, e Arianna Barani del Quattro Mori che ha superato in finale Valentina Roncallo del Muravera. Miriam Carnovale, ancora del Muravera, ha vinto il torneo Under 19. Girone unico vinto con l’en plein di sette vittorie, al terzo posto la sua compagnia di squadra Nicoletta Criscione. Ha sfiorato la vittoria nel torneo Under 15, girone unico, Laura Alba Pinna del TT Sassari, prima a pari punti con Galli e Picu e sfavorita dalla differenza set rispetto alla vincitrice Alice Galli, peraltro battuta dall’atleta sassarese, a sua volta sconfitta da Picu con due set persi ai vantaggi. Pinna si è dovuta accontentare dell’argento. Altro terzo posto nell’Under 17 per Francesca Seu del Muravera.

