Dopo quattro sconfitte, arriva il primo successo per la compagine anglonese del Tennistavolo Santa Tecla Nulvi nel campionato serie A2.

Un successo ottenuto in casa dell'Asd Antoniana Tennistavolo Pescara per 4-1. Una gara che ha fatto segnare l'esordio con la maglia del Santa Tecla di Tomáš Koldas, direttamente dalla Repubblica Ceca, che vi avevamo già presentato ad inizio stagione ma che ancora non era sceso in campo. Sarà proprio lui a trainare la squadra al successo grazie a due vittorie nette su Minervini e Galdieri.

Non sono da meno i suoi due compagni: Roberto Perri trova il suo secondo successo stagionale imponendosi 3-1 su Galdieri, mentre Alberto Margarone, sconfitto nel primo incontro da Massarelli, si rende autore di una rimonta incredibile contro Minervini, spuntandola soltanto 14-12 al quinto dopo essere stato sotto di due set. Il Nulvi lascia così l'ultimo posto in classifica. Ora il prossimo impegno è con la Stella del Sud Napoli.

