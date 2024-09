A Sassari e Muravera è andato in scena lo spettacolo del tennistavolo con due tornei di alto livello che hanno aperto la stagione. A Muravera era in scena la nazionale Under 17, a Sassari sono passati in. rassegna i grandi nomi del panorama nazionale. Il Trofeo dei Candelieri è stato vinto dal russo Sadi Ismailov, da questa stagione in forza al TT Sassari, nella Coppa Muravera si è imposta Sofia Minurri, astro nascente del panorama nazionale che giocherà nel Sarrabus.

Trofeo Città dei Candelieri

La quinta edizione, giocata al Pala Santoru giovedì e venerdì, è stata ricca di grandi nomi. Si cercava il successore di Marco Antonio Cappuccio del Norbello, vincitore nel 2023, il TT Sassari lo ha trovato in casa con Sadi Ismailov, rinforzo di spessore in vista della prima stagione in serie A1. In finale ha battuto in tre set Johnny Oyebode, altro atleta del TT Sassari (solo per le gare individuali). Ismailov, dopo la fase a gironi, ha eliminato Marco Poma, Antonino Amato (vincitore nel 2020 e 2022). In semifinale il rumeno Lucian Filimon, campione del mondo nel singolare Over 45. Filimon aveva eliminato nei quarti, Carlo Rossi. Oyebode ha battuto il finalista della scorsa edizione e volto nuovo del TT Sassari, Alessandro Baciocchi nei quarti, a seguire Giovannetti dopo un’appassionante sfida vinta 13-11 al quinto.

Coppa Muravera

Alla quindicesima edizione, alla Palestra Cuccu due giorni di stages e il Top 7 finale, giovedì, per la nazionale Under 17 guidata da Giuseppe Del Rosso. Sofia Minurri, numero 21 nel ranking italiano vince e si presenta così al suo nuovo pubblico. Nella fase a gironi era stata battuta da Irene Moretti, ed aveva superato Gioia Picu. Nell’altro girone en plein di Francesca Seu (numero 26) con tre vittorie, davanti alla sassarese Laura Alba Pinna, numero 28 nelle classifiche nazionali. In semifinale la sfida tra Minurri e Seu, vince la prima al quinto set, mentre Moretti ha la meglio su Pinna. In finale Minurri non si fa sorprendere da Moretti che cede in tre set.

