Il Quattro Mori stravince a Prato in serie A1 femminile e in un colpo solo affianca al secondo posto il Sud Tirol ed evita il Castelgoffredo nei playoff scudetto. Vince la Marcozzi che mantiene il primato in serie A2 maschile ma è il Santa Tecla Nulvi che si candida alla promozione. Salvezza certa per il TT Sassari dopo il pari di Torino.

Serie A1 femminile

Meglio non poteva andare. Il Quattro Mori vince a Prato 4-0 evidenziando lo stato di forma del trio allenato da Stefano Curcio. Ora affianca il Sud Tirol al secondo posto, che giovedì gioca contro il Norbello, ma evita di concludere al quarto posto, che in chiave playoff significa trovare il Castelgoffredo (che dovrà comunque affrontare nel prossimo turno, il 6 aprile). Nei playoff giocherà la semifinale scudetto con il Sud Tirol.

Il Prato ha giocato senza Giorgia Piccolin, la presenza di Chiara Colantoni e Magdalena Sikorska dava qualità alla formazione toscana. Ma il Quattro Mori non ha avuto paura. Subito avanti con Barani, tre set su Angeli, Wu Xinxin sorprende Colantoni rimontando un set di svantaggio. Tania Plaian deve combattere con Sikorska, ma vince in tre set, il secondo ai vantaggi. Wu Xinxin è chiamata a mettere la parola fine, la giovane Caterina Angeli esce di scena dopo quattro set.

Serie A2 maschile

Soffre la Marcozzi ma supera la Stella del Sud Napoli per 4-2 rimontando lo 0-2 iniziale. Napoli è penalizzato dall’infortunio di Rocca, a referto ma non scende in campo e da il via libera prima a Kuznetsov e nell’ultimo match a Martinalli. Toma e lo stesso Kuznetsov non si distraggono con Ivars e Di Marino.

Il Santa Tecla Nulvi continua la sua corsa verso il secondo posto e la promozione in A1. Con fatica il Pescara è stato sconfitto 4-2, ma grazie a Massarelli che ha battuto Koldas nel match di apertura, e successivamente Margarone, ha tenuto la partita aperta. Perri, Margarone e Koldas hanno comunque vinto tre partite di fila, sul 3-2 Perri ha rischiato con Galdieri ma l’ha spuntata in rimonta al quinto set.

Nel girone A il TT Sassari si mette al sicuro pareggiando con Torino Universitaria 3-3. Sotto 2-0, Poma e Luca Bressan rimettono la partita in parità. Non scontata la vittoria di Pima su Manna, 11-9 al quinto. Lo stesso Manna sigla il nuovo vantaggio, ancora Poma stavolta in tre set su Giai (il terzo ai vantaggi) chiude la contesa sul pari che accontenta entrambe le squadre che festeggiano la salvezza.

