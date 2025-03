Il TT Sassari porta in Sardegna un altro titolo italiano ai campionati giovanili di Terni, il secondo per la società del presidente Marcello Cilloco. Nella giornata conclusiva Andrea Puppo ha conquistato l’oro nel singolare, sabato aveva vinto la stessa medaglia nel doppio. In finale il ventunenne genovese ha battuto l’atleta della Marcozzi, Federico Vallino Costassa che sale sul podio per la quarta volta. Puppo, numero quattro d’Italia, ha vinto in quattro set, prima di approdare in finale ha vinto il girone di qualificazione e successivamente ha eliminato Landolfi, Sanchi e Giovannetti. Bronzo per Costantino Cappuccio del Santa Tecla Nulvi (oro nel doppio con Puppo), battuto in semifinale da Vallino Costassa.

Nel doppio femminile argento per Miriam Carnovale, anche per l’atleta del Quattro Mori è il quarto podio. In finale è stata battuta al quinto set da Nicole Arlia, numero due d’Italia. Terzo posto per Nicoletta Criscione del Muravera che è salita sul podio per la terza volta.

La Sardegna ha chiuso la rassegna giovanile di Terni con cinque titoli italiani, sette medaglie d’argento e tre di bronzo. Gli atleti saliti sul podio hanno rappresentato la Marcozzi, Quattro Mori, TT Sassari, Santa Tecla Nulvi e Muravera.

© Riproduzione riservata