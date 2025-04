È il momento della sfida dell’anno, la finale scudetto della serie A1 femminile. Un titolo conteso da Norbello e Castelgoffredo, che oggi in Lombardia si sfidano nella partita di andata. Norbello gioca la seconda finale della sua storia, la prima fu nel 2014 quando lo scudetto andò alla Zeus Quartu dopo tre partite. Castelgoffredo domina la scena dal 1996, da allora ha vinto 21 scudetti, vince ininterrottamente da otto stagioni. Ora lo scenario è più incerto, il Norbello ha concluso imbattuto al primo posto la fase a gironi, davanti al Castelgoffredo grazie a un pari e una vittoria negli scontri diretti.

Le protagoniste del Norbello sono Hana Matelova, imbattuta dopo diciassette partite, campionessa europea di doppio. Tan Wenling, già numero uno d’Italia, e protagonista delle fortune del Castelgoffredo nello scorso decennio, comprese due Champions League. Magdalena Sikorska, e Ana Tofant.

Nel Castelgoffredo su tutte c’è la rumena Bernadette Szocs, numero 13 del mondo (battuta in stagione da Matelova). Nikoleta Stefanova, pluriscudettata ed ex Norbello, c’era nel 2014 nella corsa al titolo, e scelse la società del Guilcer per riprendere a giocare nel 2021 partendo dalla A2, oggi è la numero quattro d’Italia. Nicole Arlia, numero due d’Italia, l’ex Quattro Mori Andreea Dragoman, e Anastasia Kolish. Martedì seconda partita a Norbello dove si giocherà anche l’eventuale bella.

Serie A1 maschile

La sorpresa delle semifinali scudetto è il derby Marcozzi-TT Sassari. Prima partita domani sera al Palatennistavolo (ore 17,30). Se la Marcozzi è avvezza alla frequentazione dei playoff, altrettanto non può dirsi del TT Sassari. Alla prima stagione in serie A1 è giunto secondo nella prima fase superando in volata proprio la Marcozzi. La squadra cagliaritana ha vinto la Coppa Italia a febbraio, e potrebbe schierare lo stesso trio, con Rossi, Vallino Costassa e Chandra. Nel TT Sassari i protagonisti sono Andrea Puppo, numero uno d’Italia, Sadi Ismailov e l’ex Alessandro Baciocchi. Attesa per la presenza di Lubomir Pistej. Martedì secondo round a Sassari. In caso di parità, due pareggi o una vittoria per parte, va in finale la squadra con la migliore classifica, il TT Sassari.

Serie A2 maschile

Conto alla rovescia per il Santa Tecla Nulvi. All’ultima giornata è decisiva la sfida di stasera con il Sud Tirol ultimo in classifica. Vincendo festeggia la promozione in serie A1. Un cammino reso faticoso dal grave infortunio a Mongiusti, con qualche passo falso e l’aggancio di Reggio Emilia in testa alla penultima giornata. Grazie agli scontri diretti favorevoli, a Nulvi è necessaria la vittoria per vincere il girone A. Raggiungerà così il Muravera, che ha vinto il girone B conquistando la promozione con largo anticipo. Domani ultima giornata con il derby Marcozzi-Muravera.

