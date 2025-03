La seconda giornata dei campionati italiani Under 21 e Under 19 è ancora nel segno degli atleti che militano nelle formazioni sarde. Ieri a Terni, sede della rassegna, hanno vinto tre medaglie d’oro, tre d’argento e due di bronzo.

I primi a salire sul podio sono stati Miriam Carnovale del Quattro Mori e Federico Vallino Costassa della Marcozzi, oro nel doppio misto Under 21. La scia di successi in coppia era iniziata nell’Under 17, proseguita l’anno scorso con l’Under 19. In una combattuta finale conclusa al quinto set, hanno battuto la coppia del Muravera, Antonio Giordano e Nicoletta Criscione. Terzo posto per Andrea Puppo del TT Sassari e Rossana Ferciug del Quattro Mori.

Per Andrea Puppo è stata questione di minuti perché insieme a Costantino Cappuccio del Santa Tecla Nulvi, e nuovo numero uno d’Italia, ha vinto il doppio maschile Under 21. In un’altra finale tutta sarda hanno battuto in tre set la coppia della Marcozzi formata da Vallino Costassa e Lorenzo Martinalli. Il Muravera strappa un terzo posto con Giordano e Simone Cagna.

Miriam Carnovale sale ancora sul gradino più alto del podio nel doppio Under 21 femminile, stavolta con Margherita Cerritelli, sua compagna di squadra nel Quattro Mori. Nel girone finale, con cinque squadre, hanno fatto l’en plein con cinque vittorie. Decisivo il 3-0 a Criscione e Martina Tirrito del Muravera, che con quattro vittorie si accontentano del secondo posto.

Oggi ultima giornata, si assegnano i titoli nel singolare. Sono attese altre medaglie.

