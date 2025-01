La Marcozzi pareggia a Carrara e resta al secondo posto in serie A1 maschile. Alle sue spalle si affaccia il TT Sassari che ha vinto il derby con il Norbello. In serie A2 quinta vittoria del Santa Tecla Nulvi nel girone A, ora a ridosso delle prime con tre partite da recuperare. Nell’altro girone prosegue la fuga del Muravera, sempre più solo in vetta.

Serie A1 maschile

La Marcozzi aveva già dato un dispiacere ai campioni d’Italia del Carrara nella prima giornata, vincendo 4-2. I toscani si sono ripresi il primato alla fine del girone di andata, approfittando di un calo della squadra di Ferrero. Ieri nuovamente di fronte, 3-3 finale con tante emozioni, che mette in salvo il primo posto del Carrara e che potrebbe mantenere, salvo sorprese, sino al termine della regular season.

Match equilibrato con tre partite su sei al quinto, e otto set terminati ai vantaggi. Tre volte indietro, tre volte la Marcozzi ha recuperato. La prima con Carlo Rossi in tre set su Matteo Mutti, la seconda con Vallino Costassa che ha battuto in cinque set il numero uno d’Italia Bobocica.

La terza e definitiva ancora con Rossi che ha superato Pucar, numero 48 del mondo.

A insidiare il secondo posto ecco il TT Sassari che ha battuto il Norbello 4-1, nel derby che riporta la squadra del Guilcer all’ultimo posto. Due formazioni al completo, Sassari parte forte con Ismailov al quinto in rimonta su Zhmudenko, Andrea Puppo su Cappuccio, e Pistej che la chiude con Gaston Alto solo ai vantaggi del quinto. Sussulto del Norbello con Zhmudenko, e punto finale di Ismailov che batte Gaston Alto in tre set di cui due ai vantaggi.

Serie A2 maschile

Il Santa Tecla Nulvi vince a Torino 4-2 e si riavvicina alla vetta con tre gare da recuperare. Con Torino Universitaria Mongiusti infortunato ha dato via libera a Giardi e Manna, Nulvi, senza Koldas e con due soli uomini non poteva sbagliare, E il giovane yemenita Gubran e Costantino Cappuccio non hanno sbagliato vincendo due partite ciascuno.

Nel girone B non si ferma il Muravera, sempre primo a + 3 dalla seconda (Torre del Greco) e con una partita in meno. Ieri ha battuto il Ferentino 4-2. Marco Poma ha confermato il ritorno ai suoi momenti migliori con due punti. Giordano e Lillo, battuti dall’indiano Pal Akash, hanno superato Pizzi e De Alessandris.

Vince anche la Marcozzi che ha battuto il Pescara 4-1. Due punti di Rosca e uno di Martinalli, quello conclusivo. Da evidenziare la vittoria di Kuznetsov, 47 anni, su Galdieri. Il russo, in Sardegna da 26 anni, ha rimontato dallo 0-2 e vinto al quinto lasciando all’avversario appena quattro punti negli ultimi due set.

