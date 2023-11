Tre pareggi in serie A1 femminile, nelle gare interne di Muravera, Norbello e Quattro Mori, tra recuperi della seconda giornata e chiusura del quarto turno. Vince il Norbello nella A1 maschile e sorpassa la Marcozzi al secondo posto. In A2 prima vittoria del Santa Tecla Nulvi, pari della Marcozzi “B” e sconfitta interna del TT Sassari.

A1 FEMMINILE

Dopo gli anticipi di mercoledì scorso, con la vittoria del Quattro Mori e la sconfitta del Muravera, tra venerdì e domenica tutte nuovamente in campo. Ha cominciato il Muravera, venerdì nel recupero della seconda giornata. 3-3 con il Prato dopo quasi quattro ore. Toscane avanti con Piccolin, Vishnyakova perde il primo set 18-20 e cede al quarto. Vorobeva rimette le cose a posto, 3-0 a Colantoni, Sikorska riporta avanti il Prato battendo Giulia Cavalli. Nuovamente in campo Vorobeva e Vishnyakova, entrambe al quinto set su Piccolin e Sikorska. Muravera avanti ma viene raggiunto quando Cavalli si arrende a Colantoni.

Con il Sud Tirol, sabato, parte bene il Norbello, avanti con le vittorie di Vlada Voronina (all’esordio in campionato) e di Iana Noskova in quattro set su Vivarelli e Brateyko. Bolzanine rimontano e sorpassano. Veronica Mosconi perde con Monfardini e Vivarelli, Voronina va sotto con Brateyko. Ci vuole la mano di Noskova, 3-0 a Monfardini, per rimettere le cose a posto per il 3-3 finale. Il Sud Tirol si sposta a Cagliari dove ieri ha affrontato il Quattro Mori, stesso risultato nel recupero del secondo turno. Cagliaritane con la russa Abraamian, altra doppietta, stavolta su Vivarelli (11-2 al quinto) e Brateyko, che rimedia alle sconfitte di Plaian e Barani. Sul 2-2 Plaian vince al quinto con Monfardini, e nuovo pari con Vivarelli in tre set su Barani.

A1 MASCHILE

Norbello secondo con il 4-0 al Sant’Espedito, a Napoli. Tutt’altro che facile, due partite sono terminate al quinto, le altre due in quattro set. Gaston Alto inizia battendo Palmieri 3-1 (12-10 al quarto), è il momento di Marco Cappuccio che rompe il ghiaccio e supera al quinto set De Las Heras. Anche a Diogo Carvalho necessitano cinque set, in rimonta, per battere Kosiba. Ultimo punto di Alto, De Las Heras si arrende al quarto, ma i primi tre set sono terminati ai vantaggi.

SERIE A2 MASCHILE

Con il pareggio di Napoli, 3-3 con la Stella del Sud, la Marcozzi B allunga in testa al girone B. In vantaggio 3-1 con due punti di Toma e uno di Martinalli, la squadra di Ferrero è stata raggiunta dagli ex Rocca e Di Marino che hanno battuto in quattro set Martinalli e Kuznetsov.

Primo successo del Santa Tecla Nulvi, 4-1 a Pescara e aggancio degli abruzzesi all’ultimo posto. Decisivo l’innesto del ceko Tomas Koldas, 22 anni, due vittorie su Minervini e Galieri. Completano l’opera Perri e Margarone, decisiva la vittoria al quinto set, 14-12, su Minervini.

Nel girone imprevista sconfitta del TT Sassari battuto in casa 4-2 dal Torino Universitaria. Luca Bressan tiene in vita i suoi, con due punti, sul 2-2 Poma e Marco Bressan sono stati sconfitti da Manna e Giardi.

© Riproduzione riservata