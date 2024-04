Campionati in dirittura d’arrivo, nel weekend scontri pesanti in chiave playoff e promozione. Norbello cerca di piazzare il colpo definitivo nella A1 maschile, Santa Tecla Nulvi è in corsa per la seconda promozione consecutiva. Ultimo concentramento in serie A2 femminile.

Serie A1 maschile

Saranno ventiquattro ore decisive per il Norbello terzo in classifica dopo la vittoria nel derby. Oggi a Bagnolo San Vito tenta di respingere l’assalto della Bagnolese che, con due punti in meno, affianca la Marcozzi al quarto posto. Il rientro a Norbello, dove domani nella Palestra Comunale alle 17, gioca l’ultima partita della regular season con l’ultima in classifica, il Sant’Espedito Napoli. La Marcozzi resta alla finestra, venerdì prossimo recupera il match con la Bagnolese, decisivo per la qualificazione ai playoff scudetto.

Serie A2 maschile

Con la Marcozzi “B” prima nel girone B ma fuori classifica, alle sue spalle lottano (almeno) in tre. Tra queste c’è il Santa Tecla Nulvi, terza a -1 dal Servigliano, e che non perde da otto giornate. Ha costruito le sue fortune con quattro vittorie in trasferta a una sola in casa. Domenica va a Napoli contro la Stella del Sud, penultima ancora a digiuno di vittorie con otto pareggi.

La Marcozzi gioca domani al Palatennistavolo contro l’altra squadra di Napoli, la Frassati fanalino di coda.

Ultima partita in casa per il TT Sassari, impegnato contro il Reggio Emilia, seconda in classifica, ma distante da Milano Sport.

Serie A2 femminile

Quattro Mori e Muravera difendono il primo posto in due distinti gironi ma, avendo già una squadra in serie A1, lasceranno spazio alle seconde per il concentramento finale.

Il girone A, senza squadre sarde e con la Bagnolese in testa, chiude a Sgonico. Le squadre del girone B giocano a Novara, con il Norbello Blu che dopo sei partite utili di fila cerca gli ultimi punti per la salvezza. Girone C a Varazze, con le ultime partite del Quattro Mori, primo e imbattuto. Primo posto anche per il Muravera nel girone D, ultimo concentramento a Molfetta. La matematica offre una speranza al TT Sassari, per raggiungere il secondo posto e i playoff deve vincere due partite (compreso il derby con Muravera), ma l’Ennio Cristofaro ne deve perdere altrettante. Il Norbello Giallo deve vincere almeno una partita per salvarsi.

© Riproduzione riservata