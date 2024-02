I campionati mondiali a squadre fermano i tornei di serie A1, che riprenderanno il 10 marzo. In Corea del Sud, sede dei mondiali c’è la nazionale femminile che ha perso all’esordio con le padrone di casa, e nella gara successiva ha battuto il Portorico. Non si fermano i campionati di serie A2, con il concentramento femminile in programma domani a Norbello.

SERIE A2 MASCHILE

Nel girone B c’è uno scontro al vertice, stasera al Palatennistavolo. La capolista Marcozzi “B” contro il Servigliano, che in classifica è secondo con un ritardo di due punti. La squadra marchigiana, neopromossa, è ancora imbattuta ed è trascinata in questa sua rincorsa dalla presenza del giovanissimo Danilo Faso, classe 2010 e numero 11 nelle classifiche italiane.

Il match di Cagliari è osservato attentamente dal Santa Tecla Nulvi, nel gruppo delle terze a tre punti dal Servigliano. Il calendario gli dà una mano nella marcia di avvicinamento con la trasferta di Napoli dove trova il Frassati ultimo in classifica. Nulvi non perde da cinque partite.

Nel girone A è un sabato difficile per il TT Sassari. A Milano, al centro sportivo Bonacossa è atteso dal TT Milano Sport, primo in classifica con otto vittorie. La squadra sassarese è confortata dalla vittoria dell’andata per 4-2. È stata l’unica sconfitta, al momento, di Milano.

SERIE A2 FEMMINILE

Nel quarto concentramento in programma domani, Quattro Mori e Muravera difendono il primo posto nei rispettivi gironi.

Nel girone B che si gioca a Torino, è impegnato il Norbello Blu. La classifica è ancora in discussione, la prima partita con il Novara potrebbe riaprire i giochi.

Il Quattro Mori tenta l’allungo nel girone C, in programma a Jesi. Prima la sfida con l’Athletic Club, poi il Prato che condivide il primo posto con le cagliaritane.

A Norbello è in programma il concentramento del girone D, con TT Sassari, Norbello Giallo e il Muravera che guida la classifica. Due derby in programma, il Norbello Giallo sfida prima il Muravera, a seguire il TT Sassari. Nella squadra del Guilcer è attesa la plurititolata fuoriclasse italo cinese Tan Wenling (numero 4 d’Italia).

