Negli anticipi di mercoledì un derby avvincente, senza esclusione di colpi. Tra Marcozzi e Norbello, prima e ultima della A1 maschile, la differenza non si è notata, alla fine ha vinto il Norbello 4-2. Sconfitte interne invece per Muravera e Quattro Mori nella A1 femminile.

Serie A1 maschile

Dopo poco meno di cinque ore la Marcozzi chiude la sfida con il Norbello, un derby dove è successo di tutto, tra rimonte e colpi di scena. Entrambe le squadre al completo, il tasso tecnico e il livello di gioco ne ha beneficiato. Quattro partite terminate al quinto set, appena otto set su ventisette sono terminati con un distacco superiore a tre punti. A cominciare dal match di apertura tra Carlo Rossi e Gaston Alto vinto dall’atleta della Marcozzi al quarto. I cagliaritani raddoppiano il vantaggio con l’indiano Jeet Chandra, che si fa rimontare due set dall’ucraino Zhmudenko ma vince al quinto. Norbello risale con Cappuccio che batte Ivonin e Zhmudenko che supera Rossi. Le sorti della partita si decisono quando la Marcozzi schiera, al posto di Ivonin, il torinese Vallino Costassa che supera al quinto set Gaston Alto. L’argentino, evidentemente non nel suo momento migliore, incassa il quarto k.o. in due partite. Chiude la maratona Chandra in tre set su Cappuccio.

Domenica il Norbello esordisce nella Inter Cup, alla Palestra Comunale arrivano i francesi del TT La Garde.

Serie A1 femminile

Il Castelgoffredo campione d ‘Italia ha sconfitto il Quattro Mori 4-0, è la prima battuta d’arresto per le ragazze di Curcio. Avevano iniziato bene con Tania Plaian, in tre set sulla numero uno d’Italia Nicole Arlia. Poi Abraamian incappa in una giornata poco fortunata e cede sia a Kolish che ad Arlia, quando si fa rimontare due set di vantaggio. Il resto lo fa l’ex Andreea Dragoman che supera prima Carnovale poi Plaian.

Perde anche il Muravera, che combatte ma perde 4-1 con il Sud Tirol. Istrate perde il primo match con Monfardini, va sotto anche Vishnyakova battuta da Debora Vivarelli che vince gli ultimi due set ai vantaggi. Partita riaperta da Roncallo, 3-0 alla spagnola sastre, ma Vishnyakova ei Istrate cedono a Monfardini e Sastre.

Prossime partite

Oggi in campo il TT Sassari, in A1 maschile, che gioca a Prato. Oggi si completa la terza giornata della A1 femminile con Norbello-Sud Tirol. Domani derby tra TT Sassari e Norbello.

Dopo una settimana di sosta torna la A2 maschile. Nel girone A Il Santa Tecla Nulvi affronta in trasferta il TT Marco Polo. Scontro al vertice nel girone B, domenica, tra Muravera e Lucca. Sabato la Marcozzi gioca a Roma con il King Pong.

WTT Lignano

È iniziato ieri con il torneo Under 17 femminile il WTT Youth Contender a Lignano Sabbiadoro.

Francesca Seu, atleta del Muravera ha vinto le prime due partite raggiungendo i quarti di finale. Nel match d’esordio ha battuto la spagnola Shypsha 3-1, negli ottavi ha superato l’altra spagnola Camila Moscoso. Oggi, nel pomeriggio, affronterà la francese Leana Hochart, testa di serie numero uno. Eliminata al primo turno Laura Alba Pinna del TT Sassari, battuta 3-0 da Irina Gimeno.

