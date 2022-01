Ancora un successo del Quattro Mori, che si è qualificato alle semifinali dell’Europe Cup di tennistavolo femminile. Al Palatennistavolo ha superato ieri sera la formazione ungherese del Budaorsi Sport Club per 3-1, ripetendo il successo del match di andata, giocato sabato scorso a Budaorsi.

E’ un risultato di prestigio per il tennistavolo italiano e in particolare per la formazione cagliaritana, che avanza nel ranking europeo e si avvicina alla Champions League nella prossima stagione. Applausi a scena aperta per le artefici della qualificazione, le rumene Andreea Dragoman e Tania Plaian, che nelle due partite dei quarti di finale non hanno lasciato punti alle esperte fuoriclasse ungheresi, Georgina Pota e Maria Fazekas. La prima è la numero 53 del mondo, ma è stata numero 14 nel 2015, mentre Fazekas è stata la numero 42 ma nel 2004.

I primi lampi di classe nella prima partita tra Plaian e Fazekas, vinta dalla rumena del Quattro Mori in quattro set. Nel terzo sciupa quattro set point ma vince 11-9, nel quarto e decisivo vince 11-6 con un parziale finale di 6-0. Tra Dragoman e Pota è in palio la qualificazione anticipata del team cagliaritano. Un set per parte, nel terzo l’ungherese è avanti 10-5, ma non basta. Dragoman infila una striscia di sette punti consecutivi e vince in volata 12-10. Nell’ultimo set è un testa a testa con scambi da applausi a scena aperta. Pota ha un set point, annullato, Dragoman vince 13-11 e regala la semifinale. Si va avanti, Wei Jian sostituisce l’infortunata Ferciug, perde due set con Dari, si infortuna e deve abbandonare. Con la qualificazione acquisita Plaian non regala nulla e sconfigge Pota in tre set. Semifinale contro la vincente dell’ultimo quarto, una tra le francesi dell’ALCL Le Grand Quevilly, e le russe del TMK Taganrog, che giocheranno mercoledì prossimo. All’andata le francesi hanno vinto 3-2.

CAMPIONATO. Weekend intenso nei massimi campionati. Si comincia venerdì con la A1 femminile, dove il Norbello giocherà con L’Eppan, con l’obiettivo di riprendersi il terzo posto. Sabato due partite della A2 maschile. Alle 15,30 al Palatennistavolo la Marcozzi affronta la capolista Ennio Cristofaro. Alle 16 nella Palestra della Scuola Media numero 2 il TT Sassari ospita la Stella del Sud Napoli. Anche domenica si fa sul serio. In A1 maschile il Norbello è di scena a Prato con intenti bellicosi, mentre al Palatennistavolo alle 10,30 c’è il piatto forte della giornata tra Marcozzi e Messina. E nel pomeriggio torna in campo il Quattro Mori dopo la “campagna d’Europa”: a Mezzano sfida il TT Marco Polo, ultima in classifica nel torneo di A1 femminile.

