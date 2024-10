Johnny Oyebode raddoppia e continua la sua corsa al WTT Feeder Series, che al Pala Pirastu ha vissuto la quarta giornata di gare. L’atleta cagliaritano accede agli ottavi di finale del singolare ed alle semifinali del doppio misto, dove fa coppia con Gaia Monfardini. Eliminato l’altro beniamino di casa, Carlo Rossi, che esce di scena anche nel doppio giocato insieme allo stesso Oyebode.

Singolare maschile

Oyebode è l’unico italiano rimasto in gara. Ha battuto il rumeno Sipos in quattro set, partita che poteva chiudersi al terzo, quando non ha trasformato due match point. Domani affronterà l’indiano Hermet Desai, numero 88 del mondo. Rossi va fuori per mano del croato Zeljko che si è imposto in quattro set, rimontando gli svantaggi iniziali nei primi due set. Eliminati Puppo del TT Sassari, Piccolin, Bobocica, Stojanov, Mutti e Pinto.

Singolare femminile

Tra le italiane si qualifica agli ottavi la sola Giorgia Piccolin, numero due del tabellone. Passa il turno battendo in tre set la rumena Tania Plaian, portacolori del Quattro Mori. Eliminate anche Valentina Roncallo del Muravera e Miriam Carnovale del Quattro Mori. Roncallo non ha avuto scampo con la giapponese Sakura Yokoi, numero uno del tabellone e 55 del ranking mondiale. 3-0 in poco più di un quarto d’ora. Carnovale aveva di fronte la coreana Daeun Lee, ha perso al quinto set ma è stata in vantaggio 2-1. Fuori Nicole Arlia per mano della svizzera Moret, Gaia Monfardini, battuta al quinto dalla coreana Haeun Kim, e Deborah Vivarelli, sconfitta 3-2 dalla turca Ece Harac. Domani Piccolin affronterà negli ottavi la serba Andrea Teodorovic. Avanti anche l’ex numero uno del mondo Zhu Yuling, 3-0 alla francese Isa Cok.

Doppio maschile

A sorpresa, in semifinale approda Federico Vallino Costassa della Marcozzi, che in coppia con Tommaso Giovannetti (ex Marcozzi ora a Messina) ha sconfitto al quinto set gli svizzeri Vepa e Stool. Domani il cammino si complica con i belgi Allegro e Rassenfosse, prime teste di serie.

Si ferma la corsa di Rossi e Oyebode, seconde teste di serie. Nulla da fare con i turchi Gunduz e Yigenler, che hanno rimontato il primo set perso ai vantaggi e chiuso in crescendo.

Doppio femminile

Finisce l’avventura anche per Deborah Vivarelli e Gaia Monfardini, eliminate dalla coppia coreana Haeeun Choi-Hana Kim. Si ferma anche Ana Tofant del Norbello, che in coppia con la francese Isa Cok sono state battute dalle altre coreane Siwo Yoo-Haeun Kim

Doppio misto

In questo torneo Oyebode è protagonista con Gaia Monfardini che si qualificano alla semifinale. Partita difficile contro Antonino Amato e Valentina Roncallo, battuti con un triplo 11-9. Avanti anche la coppia Niagol Stojanov e Giorgia Piccolin, eliminato il doppio Deborah Vivarelli e Matteo Mutti.

© Riproduzione riservata