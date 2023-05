La prima volta di una squadra sarda è anche la prima volta di una squadra italiana. Il Quattro Mori Cagliari ha vinto l’Europe Cup di tennistavolo femminile, la seconda competizione europea per importanza. A Budapest il team cagliaritano ha trionfato battendo il Budaorsi 3-0, replicando la vittoria dell’andata, quando al Palatennistavolo si impose 3-2 dopo una sofferta partita.

Si tratta del primo successo di una squadra italiana nell’Europe Cup femminile (ex Ettu Nancy Evans Cup) dal 1966, quando venne disputata la prima edizione. Il Budaorsi, già finalista nel 2021, venne eliminato ai quarti nella stagione successiva proprio dal Quattro Mori. Non c’è stata rivincita, le rumene Andreea Dragoman e Tania Plaian, e la nigerinana Offiong Edem hanno regalato una gioia al gruppo di sostenitori partito da Cagliari e che a Budapest festeggerà con le stesse giocatrici e il coach Stefano Curcio.

Dal primo match in programma si è capito che il destino della Coppa era segnato. Dragoman perde il primo set con Georgina Pota, numero uno ungherese e numero 79 nelle classifiche mondiali, e vince nettamente i successivi tre. Plaian ha una marcia in più, per Helga Dari non c’è scampo, tre set sono poco più di un flash. Il morale è già alle stelle, Edem ha di fronte l’esperta Maria Fazekas, perde il primo set, il secondo lo vince ai vantaggi (12-10), passato il pericolo domina gli altri due e dà il via al trionfo ed all’esultanza della panchina, e non solo.

E’ una bella giornata per il tennistavolo italiano e sardo. Stefano Curcio raggiunto pochi attimi dopo la vittoria non sta nella pelle. Poche parole.

“Sono orgoglioso di queste giocatrici, è un’emozione indescrivibile. Sapevamo di poter raggiungere il traguardo, pur essendo una partita difficile. E posso aggiungere, come tecnico, di aver fatto un ottimo lavoro”.

Il Quattro Mori, in Italia, era appena retrocesso in A2. dopo un campionato caratterizzato da infortuni. Sabato e domenica a Terni erano in programma gli spareggi per la promozione dalla serie A2 alla massima serie. La seconda squadra del Quattro Mori, composta da Wei Jian, De Hoop e Conciauro, ha vinto il girone a quattro regalando il ritorno in A1. A Terni, il Quattro Mori “B” ha superato 4-0 il Novara e il Frassati Napoli. Con la promozione già in tasca, e con una giocatrice in meno per la rinuncia di Conciauro infortunata, ha pareggiato 3-3 l’ultima ininfluente partita con l’altra promossa, la Clementina Jesi.

