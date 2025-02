La Marcozzi vince il derby con il Norbello, che a sua volta festeggia con il primo posto nel torneo femminile. Il Muravera fallisce il primo match point per la promozione in A1 maschile, lo stesso obiettivo lo coltiva Nulvi che compie invece un importante passo avanti. È stato un weekend con tante emozioni e qualche colpo di scena.

Serie A1 maschile

La Marcozzi ha vinto a Norbello, 4-2 che vale un rafforzamento del secondo posto e la certezza dei playoff, per gli sconfitti l’ultimo posto in solitudine, ma domani tutto potrebbe cambiare nel recupero con il Servigliano.

Il derby, giocato sino all’ultimo punto delle sei partite a referto è iniziato con Norbello avanti con Gaston Alto, in quattro set su Vallino Costassa. Carlo Rossi è in un momento di grazia, prima pareggia battendo Cappuccio, e dopo il vantaggio di Chandra su Galvano, mette k.o. Alto. Galvano vince la prima partita stagionale e riapre la partita battendo Vallino Costassa. Decide Chandra, Cappuccio lo fa soffrire ma si impone in tre set.

Rallenta il TT Sassari, colpa del 3-3 interno con Prato, ma il suo terzo posto è al momento inattaccabile. Toscani in campo con la migliore formazione (non accade spesso), ma Sassari parte bene con Ismailov su Allegranza e Puppo in rimonta su Skachkov. Prato accorcia con Baciocchi sconfitto al quinto (15-13) da Artemenko, nuovo allungo di Puppo su Allegranza. Ismailov perde al quinto con Artemenko, Baciocchi vince il primo set ma viene battuto da Skachkov che completa la rimonta del Prato.

Serie A1 femminile

Tutto facile per il Norbello nel derby con il TT Sassari, 4-0 e primo posto in cassaforte in vista delle ultime due giornate. Vittorie in tre set di Sikorska su Rozanova, Tan Wenling su Bressan e Tofant sull’esordiente Laura Alba Pinna, classe 2009 e numero 39 d’Italia. Chiude Sikorska che cede un set a Bressan. Oggi è in programma Castelgoffredo-Quattro Mori.

La quarta giornata era iniziata il 5 febbraio con il Muravera sconfitto 4-1 dal Sud Tirol. In quell’occasione altro esordio eccellente, Francesca Seu, 17 anni e numero 26 d’Italia.

Serie A2 maschile

Ha rischiato il Santa Tecla Nulvi, ma ha battuto il TT Marco Polo 4-2 e conserva il primo posto del girone A con tre punti di vantaggio su Reggio Emilia. Mongiusti è infortunato e gioca da fermo, perde con Bisi, 3-0, e Moras al quinto con tre set persi ai vantaggi. A vincere ci pensano Koldas con due punti e Cappuccio, che si supera nell’ultima partita. Rimonta Bisi, numero 3 d’Italia ed ex numero uno, e consegna a Nulvi una importante vittoria.

Nel girone B la sconfitta interna del TT Torre del Greco dava via libera al Muravera, in campo a Lucca conoscendo il risultato della diretta concorrente. Bastava un pari per festeggiare la promozione in A1, ma in formazione rimaneggiata e in giornata no è incappata nella prima sconfitta stagionale. L’esordiente Cagna perde con Mankowski (prima vittoria stagionale), lo segue Giordano superato da Ragni 12-10 al quinto. Vince Poma su Di Fiore, terzo punto di Lucca con Ragni su Cagna. Poma potrebbe allungare la partita ma avanti 2-1 e 8-3 nel quarto esce dalla partita e consegna la vittoria a Mankowski.

La Marcozzi ha pareggiato 3-3 con il King Pong Roma, con due punti di Rosca e uno di Martinalli.

