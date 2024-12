È andato vicino all’impresa il Quattro Mori Cagliari. Ma la qualificazione ai quarti di finale della “Woman Champions League” potrebbe essere rimandata di pochi giorni. Al Palatennistavolo il Linz Froschberg ha vinto 3-2 e conclude il girone D del secondo turno al primo posto a punteggio con quattro vittorie. La formazione austriaca è la terza del ranking europeo ed ha fatto valere tutta la sua esperienza di fronte al Quattro Mori che ha provato in tutti i modi a sovvertire il pronostico. La squadra di Stefano Curcio tornerà in campo venerdì in Francia, con il Saint Denise, già battuto 3-0 a Cagliari, in un match che sarà decisivo per designare la seconda qualificata del girone.

Ieri il Quattro Mori, privo di Elizabeth Abraamian, ha iniziato con la vittoria di Hu Limei sulla croata Malobabic. Tre set con scambi infiniti ma dall’esito mai in discussione. Britt Eerland, l’olandese numero 43 del mondo, ha rimesso le cose a posto per il Linz superando in quattro set Tania Plaian. Ha combattuto e dato filo da torcere Miriam Carnovale, evidentemente a suo agio in questi palcoscenici, ma ha cedto in quattro set alla thailandese Sawettabut, 64 del mondo. È il turno di Hu Limei, che non ha dimenticato di essere stata la numero 16 del mondo nel 2014, e anche per Eerland la strada è rimasta chiusa. Tre set senza particolari patemi. Sul 2-2 e ad un passo dalla qualificazione ci prova Tania Plaian, che battendo Malobabic consegnerebbe alla sua squadra i quarti di finale. Ma la difesa della croata rimanda indietro ogni cosa, Plaian nei primi due set rimane incollata all’avversaria ma non basta. Si decide tutto venerdì a Saint Denise.

