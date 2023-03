Quarta giornata dei campionati italiani di tennistavolo. Ieri al Pala Pirastu di Cagliari sono stati assegnati tre titoli di doppio seconda categoria. E due di questi li portano a casa le atlete che vestono le maglie di Muravera e Norbello, nel doppio misto e nel doppio femminile. Non basta. La Sardegna guadagna altri podi in una giornata ricca di emozioni e soddisfazioni. Muravera prende l’argento e il bronzo nel doppio femminile, ancora un terzo posto nel misto, come il Norbello. Salgono sul podio per la prima volta in questa edizione Marcozzi e Santa Tecla Nulvi nel doppio maschile. Per Nulvi è la prima volta in assoluto.

DOPPIO MISTO

Federica Roncallo del Muravera e il torinese Federico Vallino Costassa salgono sul gradino più alto del podio. Hanno battuto in finale Paolo Bisi e Le Thi Hong. In semifinale hanno dovuto fare gli straordinari per superare in cinque set la coppia del Norbello formata da Veronica Mosconi e Marco Antonio Cappuccio, che si accontenta del bronzo. Nell’altra parte del tabellone si ferma in semifinale, e quindi al terzo posto, l’altra atleta del Muravera Miriam Carnovale con il torinese Allegranza.

DOPPIO FEMMINILE

Sfida in finale tra Norbello e Muravera. E proprio il Norbello fa festa con Veronica Mosconi in coppia con Giulia Cavalli, che nel Guilcer ha giocato sino alla scorsa stagione. Vittoria in quattro set contro Nicoletta Criscione del Muravera e Le Thi Hong del Sud Tirol. Si ferma al terzo posto la marcia delle favorite Federica Roncallo e Miriam Carnovale, entrambe del Muravera che conquista così la quarta medaglia della giornata.

DOPPIO MASCHILE

Antonino Amato della Marcozzi era il campione uscente. In coppia con Danilo Faso sono arrivati in semifinale dove sono stati sconfitti in quattro set da Manna e Allegranza, e si sono accontentati del bronzo. Nella parte bassa del tabellone sale sul podio, terzo, in coppia con Seretti, Maxim Kuznetsov, russo ma sardo di adozione. Felice epilogo di una stagione che lo ha visto protagonista della promozione in A2, e della finale della Inter Cup, del SantaTecla Nulvi.

L’unico sardo in gara ieri era Marco Poma (TT Sassari) che difendeva il titolo vinto nel ’22 con Amato. Con Cappuccio (Norbello) è uscito di scena ai quarti per mano di Bisi e Ragni, che poco dopo vinceranno il titolo.

Oggi si assegnano due titoli, i singolari maschili e femminili di seconda categoria. I campioni uscenti sono Alessandro Baciocchi e Valentina Roncallo.

© Riproduzione riservata