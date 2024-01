Vince solo il Norbello che affianca la Marcozzi al terzo posto nella serie A1 maschile. Vanno k.o. Muravera e Norbello nella A1 femminile ma il risultato più clamoroso arriva dalla A2, firmato da Nulvi che sbanca il Palatennistavolo e travolge la capolista Marcozzi “B”.

SERIE A1 MASCHILE

Quando il Norbello è al completo diventa difficile per tutti, figurarsi per il Circolo Prato ultimo in classifica, senza il suo numero uno, il russo Ismailov, battuto 4-0. Un monologo che non ha lasciato spazio ai toscani che hanno strappato appena un set in quattro partite.

Si rivede Diogo Carvalho, 3-0 a Baciocchi, a seguire Gaston Alto che parte perdendo il primo set con Merzlikin, poi rimonta evitando pericolose distrazioni. Con il Prato va in campo il tecnico ungherese Csaba Kun, 42 anni, di fronte Cappuccio, che vince 3-0, e che deve fare gli straordinari solo nel secondo set, ordinaria amministrazione nel primo e concentrazione nel terzo.

Chiude Diogo Carvalho, altro 3-0, la vittima e Merzlikin.

Norbello respinge l’attacco della Bagnolese, nuovamente a ridosso, e aggancia al terzo posto la Marcozzi che ha riposato.

A1 FEMMINILE

Senza storia, ma al contrario, anche il match del Norbello donne, battuto dal Castelgoffredo 4-0. Poco da dire, la forza delle campionesse d’Italia è nota e la sconfitta era messa in conto. Falarz non contiene Nicole Arlia che vince 3-0, l’argentina Parola mette insieme appena sei punti in tre set con Dragoman. La partita si accende quando Veronica Mosconi affronta l’ex Stefanova che vince i primi due set. Inizia la rimonta, Mosconi si porta sul 2-2 ma Stefanova non cede e vince al quinto. Chiude Falarz che incassa un’altra sconfitta per 3-0 da Dragoman.

Sconfitta anche per il Muravera, battuto a Prato 4-1. Le squadra toscana si prende così il quarto posto, sorpassando proprio le ragazze di Oyebode. Istrate illude Muravera quando batte Piccolin, poi prima Carnovale, e ancora Istrate mettono sotto pressione la polacca Sikorska ma non evitano la sconfitta in tre set. Roncallo strappa un set prima a Colantoni, infine a Piccolin, ma non basta per allungare la partita.

SERIE A2 MASCHILE

Il Santa Tecla Nulvi ha battuto a Cagliari la Marcozzi “B”, capolista imbattuta del girone B, per 4-1. Per la squadra dell’Anglona è la terza vittoria in quattro partite che la porta a due punti dal secondo posto, quello utile per i play off. La Marcozzi infatti, vincendo il campionato, non sarebbe ammessa per la contemporanea presenza di altra squadra in A1, oggi terza.

La Marcozzi aveva iniziato bene con la netta vittoria di Toma su Margarone. Poi Nulvi ha preso il sopravvento con Perri e Margarone che hanno superato Martinalli e con la doppietta del ceko Koldas, che ha battuto in quattro set prima Kuznetsov poi Toma.

Nel girone A il TT Sassari ha pareggiato 3-3 a Cascina, ma ha visto da vicino un’altra sconfitta. Andatura altalenante, Marco Bressan perde con lo spagnolo Taboada, Luca Bressan e Poma sorpassano battendo Nita e Cappuccio. Controsorpasso toscano con Taboada e Cappuccio, battuti rispettivamente Luca e Marco Bressan. Poma compie il miracolo. Con Nita è sotto 2-0, vince il terzo set, il quarto ai vantaggi e nel quinto si impone 11-9 regalando un insperato pareggio.

