Terza giornata del WTT Feeder in corso a Cagliari, ma è la prima dei tabelloni principali, il livello sale. Nel corso della mattina via al primo turno del singolare femminile, agli ottavi di finali del doppio maschile e misto. Nel pomeriggio sono iniziati il primo turno del singolare maschile e gli ottavi di finale del doppio femminile.

Singolare maschile

Carlo Rossi e Johnny Oyebode hanno superato il primo turno e accedono ai sedicesimi di finale. Rossi ha battuto in quattro set Danilo Faso, classe 2010 e numero 13 nel ranking italiano, Oyebode ha superato in cinque set il belga Floren Lambiet che aveva rimontato due set di svantaggio. Passa il turno anche Andrea Puppo (TT Sassari) che ha sconfitto il francese Rembert. Avanti anche Mihai Bobocica, 3-0 su Antonino Amato, Daniele Pinto, in tre set sul coreano Baek, e Jordy Piccolin, anche lui al terzo con il rumeno Pletea. Eliminato Trevisan.

Singolare femminile

Giocano entrambe nel Quattro Mori, il sorteggio le ha messe di fronte nel primo turno. Ha vinto Miriam Carnovale che ha battuto in tre set Arianna Barani. La loro compagna di squadra, la rumena Tania Plaian supera 3-0 la kazaka Romanovskaya. Tre set bastano anche a Valentina Roncallo del Muravera per eliminare la spagnola Eugenia Sastre. Passa il turno la numero uno d’Italia, Nicole Arlia, eliminate Margherita Cerritelli (Quattro Mori), la moldava Ana Tofant (Norbello), Candela Sanchi, Irene Moretti e Maria Picu.

Doppio maschile

Rossi e Oyebode passano il turno senza nessuno sforzo, complice il ritiro, annunciato nella tarda serata di ieri, della coppia sanmarinese Mongiusti-Giardi. Domani la sfida con i turchi Ibrahim Gunduz e Abdullah Yigenler. Va avanti un altro atleta della Marcozzi, Federico Vallino Costassa che in coppia con Giovannetti supera dopo una battaglia in cinque set Mutti e Puppo del TT Sassari. Eliminati i quattordicenni Faso e Trevisan, per mano dei coreani Han e Baeck che rimontano due set. Fuori anche le coppie Allegranza-Izzo e Amato-Piccolin.

Doppio femminile

Miriam Carnovale e Valentina Roncallo sono state eliminate in tre set dalla coppia tedesca formata da Sofia Klee e Franziska Schreiner. Passano il turno invece le azzurre Deborah Vivarelli e Gaia Monfardini, che hanno eliminato le connazionali Nicole Arlia e Giorgia Piccolin. Si ferma il cammino di Arianna Barani con Maraia Picu, battute dalle indiane Roy e Ghorpade. Avanti anche la moldava Ana Tofant del Norbello, che con la francese Isa Cok ha eliminato la coppia turca testa di serie numero uno Ece Harac e Ozge Yilaz.

Doppio misto

La giornata è stata aperta dal derby Oyebode-Monfardini contro la coppia Cappuccio-Carnovale, battuta in tre set. Un confronto in chiave praticamente sarda. Il cagliaritano Oyebode è tesserato, per i tornei individuali, con il TT Sassari, Cappuccio gioca nel Norbello, Carnovale nel Quattro Mori. Monfardini, numero tre d’Italia gioca nel Sud Tirol, la mamma, Tan Wenling è tesserata con il Norbello. Domani Oyebode e Monfardini sfideranno nei quarti di finale

Antonino Amato e Valentina Roncallo, che hanno superato al quinto set la coppia Kenzhigulov-Scholz. Avanti anche Deborah Vivarelli e Matteo Mutti, 3-1 ai coreani Kim Minwoo e Kim Haeun, e Niagol Stojanov con Giorgia Piccolin vittoriosi sulla coppia svizzera Moret-Moullet. Eliminati Nicole Arlia e Jordy Piccolin.

