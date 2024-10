Tra i maggiori campionati mancava all’appello solo la serie A2 maschile, che comincia oggi. Due gironi da otto squadre, con tre formazioni sarde, che giocheranno sino ad aprile.

Nel Girone A c’è il Santa Tecla Nulvi che si affida anche in questa stagione al ceko Tomas Koldas, 24 anni, artefice della rimonta che portò la squadra a lottare per il gran salto. Per il resto squadra nuova con Costantino Cappuccio, vent’anni e numero 19 d’Italia, Mattias Mongiusti, 22 anni e 24 nelle classifiche italiane, e lo yemenita classe 2006 Ebrahim Gubran. Stasera l’esordio casalingo, al Palazzetto (ore 16) contro Torino Universitaria.

Nel girone B ci sono la Marcozzi “B” e la novità Muravera ammesso dopo il ritiro del Casamassima e l’acquisizione del titolo sportivo.

La Marcozzi, che vinse il torneo nella scorsa stagione, si affida ancora a Maxim Kuznetsov, classe 1977, 35 d’Italia e il ventunenne Lorenzo Martinalli (numero 44), raggiunti dal rumeno ex Nulvi Mihai Rosca, classe 2004. Oggi prima partita a Pescara contro la squadra dell’ex Massarelli.

La prima volta del Muravera è in trasferta, stasera, con la neopromossa Ferentino, una nobile e scudettata decaduta. Il coach Alessandro Poma giocherà con il ventenne Antonio Giordano (numero 25 in Italia), l’ex Marcozzi e TT Sassari Marco Poma, 22 anni , numero 36, e lo spagnolo Daniel Torres Camacho.

© Riproduzione riservata