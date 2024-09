È appena alla quinta edizione ma è già diventato un torneo di richiamo che accoglie nomi altisonanti. Si parla del Trofeo Città dei Candelieri in programma a Sassari, al Pala Santoru, oggi e domani, a cui è abbinato il Memorial Garau-Visioli. Il Tennistavolo Sassari ha organizzato una due giorni di assoluto livello con sedici partecipanti.

Oggi si parte con la fase a gironi e considerata la qualità degli iscritti sono previste partite incerte e divertenti. Domani la fase a eliminazione diretta con la finale che decreterà il successore nell’albo d’oro di Marco Antonio Cappuccio. L’atleta del Norbello, che non sarà presente, ha vinto la scorsa edizione battendo in finale Alessandro Baciocchi.

Ci sarà invece Antonino Amato, ex Marcozzi, vincitore nel 2020 e 2022 quando superò il cubano Campos. Nel 2021 vinse Yang Min che in finale ebbe la meglio su Maxim Kuznetsov.

Le attenzioni sono per Carlo Rossi e Johnny Oyebode, campioni italiani in carica del doppio. Il primo è tornato alla Marcozzi, Oyebode gioca in Germania ma è tesserato in Italia con il TT Sassari. A proposito della società sassarese saranno all’opera quasi tutti i componenti della squadra che affronterà per la prima volta la A1 maschile. Andrea Puppo, Alessandro Baciocchi, Sadi Ismailov e Ganiyu Ashimiyiu.

Ci sarà l’ex Marco Poma, a Sassari nelle ultime tre stagioni e oggi a Muravera. Ritornano Tommaso Giovannetti e Francesco Palmieri attualmente tesserati rispettivamente con Messina e Sant’Espedito. Con loro Maxim Kuznetsov, finalista nel 2021, e il torinese Lorenzo Cordua. In gara due atlete del TT Sassari, che deve ancora svelare le carte in vista della serie A1 femminile. Sono la nigeriana Fatmo Bello e la rumena Claudia Caragea. Completano la lista dei partecipanti lo spagnolo Alberto Gil Cano, e il campione del mondo Over 45 Lucian Filimon, rumeno, oro ai recenti mondiali di Roma nel singolare.

