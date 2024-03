È il francese Valentin Royer il primo vincitore 2024 dell'Itf maschile organizzato dalla Forte Village Sports Academy sui campi in terra battuta del resort di Santa Margherita di Pula. In finale, il numero 2 del tabellone ha superato con un doppio 6-3 il croato Nino Serdarusic, accreditato della sesta testa di serie.

Vittoria azzurra in doppio, con Giuseppe Tresca e Augusto Virgili che hanno battuto 7-6(3), 6-1 la coppia numero 1 del tabellone, quella composta da Giorgio Ricca e Marcello Serafini.

Si ferma in semifinale Martina Colmegna, sconfitta 6-3, 3-6, 6-3 dopo 2 ore e 45' dalla favorita della vigilia, la greca Sapfo Sakellaridi, In finale contro l'ellenica ci sarà la svizzera Leonie Kung, testa di serie numero 4, che in 2 ore e 14' ha avuto la meglio per 7-5, 6-4 sulla qualificata tedesca Anne Schaefer.

Titolo di doppio per Aurora Zantedeschi che, numero 1 del seeding in coppia con Sakellaridi, ha battuto 6-4, 6-2 la ceca Lucie Havlickova e la serba Lola Radivojevic.

