Tommaso Metti e Valeria Muratori vincono il Memorial Riccardo Fiori, torneo Open organizzato sui campi della Torres Tennis.

Nel tabellone maschile, l'alfiere del Cus Genova, numero 2 del seeding, ha battuto nel match per il titolo Riccardo Balzerani, tennista reatino tesserato per il circolo ospitante e numero 1 del seeding.

In semifinale, Metti si era imposto 6-4, 6-1 sul torresino Matteo Mura, mentre Balzerani aveva regolato 6-2, 6-1 Niccolò Dessì (Tc Cagliari, fresco vincitore dell'Open sui campi dell'Accademia Tennis Sassari.

Anche nel femminile si sono affrontate le prime due tenniste del seeding: la portacolori dello Sporting Club Sassuolo ha battuto 6-4, 6-3 Marcella Dessolis (Tc Cagliari). In semifinale, Muratori aveva superato 6-1, 6-3 Anna Costaperaria (Tc Bolzano), mentre Dessolis aveva avuto la meglio per 7-5, 6-0 sulla “padrona di casa” Carolina Cicu.

In doppio, vittorie per Balzerani/Andrea Oronti (6-4, 6-4 su Mura/Gianluca Sarais, in una finale tutta targata “Torres Tennis”) e per le torresine Cicu e Roberta Sechi (6-4, 7-6 su Emma Bianca Fiore e Giorgia Spina, portacolori del Tc Arzachena).

Tra i Quarta categoria, vittoria per l'alfiere del Tc Romangia Luca Salvatore Sircana (7-6, 6-2 su Alessandro Langiu, tesserato per il Tc Ozieri) e per la portacolori dell'Accademia Sassari Sara Bernardini (6-1, 6-2 su Matilde Pinna del Tc Porto Torres), mentre tra gli Nc il successo è andato a Giuliano Enrico, anche lui tesserato per l'Accademia sassarese (7-5, 6-4 su Daniele Domenico Spensatello dello Sporting Milano 26).

