Tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta (nel derby) per le squadre sarde nella quinta giornata del campionato nazionale di Serie B di tennis a squadre.

Nella B1 maschile, il Tc Terranova pareggia 3-3 a Olbia, contro i veronesi del Ct Scaligero, dividendosi singolari e doppi. Continua la cavalcata vincente del Tc Alghero in B2, con la quarta vittoria consecutiva, battendo 5-1 il Tc Porto Torres. Nello steso girone, pareggio romano per la Torres Tennis in casa del Circolo Canottieri Aniene.

Doppio successo nei campionati femminili. L'imbattuta capolista Tc Cagliari vince in casa del Ct Eur. Tra le romane, anche l'ex rossoblu Anna Floris. In B2, la Torres capitalizza nel migliore dei modi il turno casalingo superando 3-1 il Tc Caserta.

