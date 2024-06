Si giocano domani i match di ritorno degli spareggi nazionali di Serie C di tennis a squadre maschile e femminile.

Dopo il 6-0 dell'andata, il Tc Moneta maschile vola a Pavullo nel Frignano per conquistare il punto che vale la promozione. La domenica vale doppio per il Tc Cagliari che, nel maschile, gioca in casa contro i romani della Michele Montani Academy Tennis (battuti 4-2 all'andata), mentre nel femminile, giocheranno in provincia di Siena, sui campi del Ct Piancastagnaio, forti del 3-1 dell'andata.

