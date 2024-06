Tre vittorie per le tre squadre sarde impegnate negli spareggi promozione per volare nel campionato di Serie B2 di tennis a squadre.

Nel tabellone maschile, successo in trasferta per il Tc Cagliari A, che sbanca per 4-2 i campi della Michele Montani Academy Tennis di Roma. Il Tc Moneta ipoteca la promozione, vincendo 6-0 in casa contro il Ct Pavullo.

I match di ritorno, domenica, sono in programma rispettivamente a Monte Urpinu e a Pavullo nel Frignano.

Bella vittoria anche per il Tc Cagliari femminile, che batte 3-1 le senesi del Ct Piancastagnanio e si preparano nel migliore dei modi al ritorno tra sette giorni in terra toscana.

