Sorteggiati i tabelloni nazionali del campionato di serie C di tennis a squadre maschile e femminile.

Tre squadre sarde giocheranno gli spareggi per andare in B2 (match di andata domenica 15, ritorno domenica 22 giugno): Ct Decimomannu e Quattro Mori Tennis Team nel maschile, Tc Cagliari nel femminile.



C maschile:

Tc Ottrano Filottrano-Ct Decimomannu.

Tennis Sanremo-Quattro Mori Tennis Team.



C femminile:

Timing Ssd Brescia-Tc Cagliari.

© Riproduzione riservata