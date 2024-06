Si è giocata ieri la sesta giornata del campionato nazionale di Serie B di tennis a squadre.

In B1 maschile, il Tc Alghero batte 6-0 il Ct Persiceto e si conferma seconda forza del girone 1.

Nel girone 2, pareggio casalingo per la Torres Tennis, 3-3 contro il Tc Perugia.

Nel girone 3, mentre ha riposato il Tc Porto Torres, il Tc Terranova ha battuto 5-1 il Tc Bolzano.

Per il girone 5, il Tc Cagliari torna dalla Toscana con i tre punti: 4-2 sul Tc Poggibonsi.

B1 femminile.

Con il 4-0 rifilato al Tennis Beinasco, il Tc Cagliari diventa capolista solitario nel girone 2.

B2 maschile.

Nel girone 7: il Poggio Forte Village si impone per 4-2 sul fanalino di coda Ct L'Aquila.

Girone 3 della B2 femminile monopolizzato dalle squadre sarde, con la Torres che sbanca Milano con il 3-1 sui campi del Quanta Club ed è prima, mentre il Ct Decimonannu pareggia 2-2 in casa del Tennis Macerata Giuseppucci ed è secondo.

