Dopo la pausa, riparte domenica il campionato di Serie B di tennis a squadre maschile e femminile, che vede in campo nove compagini sarde. Ecco le partite della terza giornata.

In B1 maschile, mentre riposa la Torres Tennis (girone 2), nel girone 1 il Tc Alghero gioca la sua prima partita in casa ospitando il Tc Treviglio, il derby isolano del girone 3 vede affrontarsi Tc Terranova e Tc Porto Torres, mentre il Tc Cagliari riceve la visita dei romani del Ferratella per il girone 5.

Nel Girone 2 della B1 femminile, il Tc Cagliari ospita il Ct Bari.

Nel Girone 7 della B2 femminile, riposa il Poggio Sport Village.

Nel Girone 3 della B2 femminile, è derby tra Torres e Ct Decimomannu.

© Riproduzione riservata