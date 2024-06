In campo domani i playoff e playout di Serie B di tennis a squadre maschile e femminile.

Nelle gare d'andata delle finali per la promozione in A2 maschile ci sono due squadre sarde: il Tc Cagliari riceve l'Amp Pavia, mentre il Tc Alghero ospita il Tc Padova (match di ritorno domenica 7 luglio). Anche nel femminile il Tc Cagliari insegue la A: domani gioca sui campi dell'At Piombinese (ritorno sette giorni dopo a Monte Urpinu).

Sempre per la B1 maschile, la Torres Tennis cerca la salvezza a Rivalta di Torino, contro il Momy Sport Village (ritorno a Sassari il 7 luglio).

In B2, ultima chiamata per Ct Decimomannu e Poggio Forte Village. Nei playoff femminili, il Ct Decimomannu è chiamato a ribaltare lo 0-4 andando in casa dello Sporting Club Montecatini: in palio la B1. Nei playout maschili, il Poggio vuole salvare la categoria dopo l'esordio in campo nazionale: vola a Cervignano del Friuli per ribaltare il 4-2 subito in casa contro il River Sporting Club.

