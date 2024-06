Ecco i risultati di otto delle nove compagini sarde (il Ct Decimomannu ha riposato) impegnate nella quinta giornata del campionato nazionale di Serie B di tennis a squadre maschile e femminile.

B1 maschile.

Girone 1: pareggio 3-3 per il Tc Alghero sui campi del Tc Schio.

Girone 2: la Torres Tennis vince 4-2 a Reggio Calabria contro il Tc Pharaon.

Girone 3: Tc Porto Torres perde 4-2 in casa del Ct Bari, vince con lo stesso risultato il Tc Terranova sui campi del Ct Pontedera.

Girone 5: Tc Cagliari non concede neanche un set ai milanesi del Quanta Club battuti 6-0.



B1 femminile, girone 2: il Tc Cagliari cala il poker vincente a Pesaro, in casa del Tc Baratoff.



B2 maschile, girone 7: Poggio Forte Village perde 4-2 sul cemento del Tennis Park di Calenzano, in provincia di Firenze. Decisivi i doppi.



B2 femminile, girone 3: La Torres batte 4-0 il Tennis Giuseppucci Macerata e aggancia il vetta alla classifica il Ct Decimomannu che ha riposato.

