Si è giocata ieri la quarta giornata del campionato nazionale di Serie B di tennis a squadre maschile e femminile.

Nella B1 maschile, terzo successo per 4-2 in altrettanti match disputati per il Tc Alghero, che nel girone 1 sbanca i campi del Tc Baratoff di Pesaro. Stesso risultato per il successo esterno del Tc Cagliari (girone 5) in casa dello Junior Tennis Perugia).

Doppia sconfitta casalinga, anche in questo caso per 4-2, per la Torres Tennis (contro il Tc Borgotrebbia nel girone 2) e per il Tc Porto Torres (per mano del Ct Pontedera nel girone 3). Girone 3 che ha visto la sconfitta anche per il Tc Terranova, 5-1 sui campi del Tc Milano.

Nel girone 2 della B1 femminile, pareggio in Toscana per il Tc Cagliari, contro il Tc Castiglione.

Nel girone 7 di B2 maschile, sconfitta casalinga 5-1 per il Poggio Forte Village contro i romani del Forum Sc.

Buone notizie dal girone 3 della B2 femminile, con il Ct Decimomannu che batte 3-1 il Tc 2002 di Benevento, mentre la Torres incassa il 4-0 a tavolino per il ritiro dal campionato delle romane del Tevere Remo.

