Il Tc Italia Forte dei Marmi vince 4-2 sui campi del Match Ball Siracusa e risale al secondo posto del girone 1 del campionato di Serie A1 di tennis maschile a squadre.

Tra i toscani c'è anche il 17enne tennista algherese Lorenzo Carboni, che ha disputato un singolare e un doppio.

Nel singolare, Carboni ha ceduto 6-4, 6-0 contro Alessandro Ingarao, mentre in singolare, in coppia con Marco Furlanetto, l'ha spuntata 6-3, 3-6, 10-5 su Alessio Siringo e Antonio Caruso, conquistando un punto decisivo per la vittoria. Classifica: Tc Crema 10, Tc Italia Forte dei Marmi 6, Park Tc Genova 5, Match ball Siracusa 1.

