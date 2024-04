Si gioca domani la quinta giornata del campionato regionale di Serie C di tennis a squadre maschile e femminile.



Girone 1 maschile:

Ct Decimomannu-Tc Tempio, Tc Arzachena-Tc Cagliari A, Tennis Elmas-Easy Tennis Selargius. Riposa Tc A.Novelli La Maddalena.

Classifica: Tc A.Novelli La Maddalena 8; Tc Cagliari A* 6; Tc Arzachena 4; Ct Decimomannu* e Tennis Elmas* 3; Easy Tennis Selargius* e Tc Tempio 0. (* una partita in meno).



Girone 2 maschile:

Quattro Mori Tennis Team-Tc Moneta, Tc Alghero-Tc Cagliari B, Tc Terranova A-Tc 70 Oristano. Riposa Tc Assemini.

Classifica: Tc Moneta* 6; Tc Cagliari B e Quattro Mori Tennis Team 5; Tc 70 Oristano* 4; Tc Assemini e Tc Terranova A* 2; Tc Alghero* 0. (* una partita in meno).



Girone unico femminile:

Sporting Ct Quartu-Tc Alghero, Tc Cagliari B-Milano 26, Tc Terranova-Tc Cagliari A. Riposa Tc Ghilarza.

Classifica: Tc Cagliari A* e Sporting Ct Quartu* 6; Tc Cagliari B e Milano 26* 4; Tc Alghero 3; Tc Ghilarza 1; Tc Terranova* 0. (* una partita in meno).

