Andreea Prisacariu si aggiudica l'Itf femminile di Santa Margherita di Pula, chiudendo così la seconda settimana di match sui campi del Forte Village resort.

La ventitreenne di Iasi, proveniente dalle qualificazioni, si è aggiudicata il titolo in una finale tutta romena, battendo 3-6, 6-2, 6-2 la testa di serie numero 5 Miriam Bianca Bulgaru.

Nel primo set, la Bulgaru, tesserata per la Torres per il campionato italiano di Serie B a squadre, ha confermato la sua miglior classifica (247 Wta, contro la casella 411 della Prisacariu), aggiudicandosi il primo parziale. Ma, da li in poi, l'inerzia della sfida si è ribaltata, con Prisacariu meno fallosa e più fredda nei punti decisivi. Il set decisivo si è aperto con cinque break consecutivi. Un set che ha visto Bulgaru chiedere anche l'intervento medico, prima del 6-2 finale.

Sugli stessi campi, sono già iniziate le qualificazioni per l'Itf Combined che si disputerà per tutta la settimana.

