Grandi successi per i piccoli atleti del Tennis Club Porto Torres. Nella quattordicesima ed ultima tappa del circuito “Youth Challenge by Head” giocata presso il Tennis Club Ghilarza, i piccoli agonisti hanno portato a casa un doppio successo nella categoria under 12 maschile e femminile.Sei i tennisti che parteciperanno al master finale in programma ad Oristano da sabato 30 novembre a domenica 8 dicembre: Under 10 maschile Riccardo Satta e Riccardo Sias; Under 10 femminile Greta Faedda; Under 12 maschile Paolo Giacopetti; Under 12 femminile Karol Urru ed Eleonora Pia. Paolo Giacopetti ha compiuto l’impresa della giornata battendo in finale per la prima volta in carriera il forte Leonardo Franzinu (3.3) del Ct Decimomannu con un doppio 6-4. Si è aggiudicato quattro tappe del circuito, ponendosi al comando della classifica regionale finale a pari merito con Franzinu con 660 punti. Entrambi partiranno da favoriti nel master finale. Karol Urru ha chiuso al secondo posto della classifica finale fra le under 12 femminile con 580 punti, dietro la cagliaritana Alessia Sagredin. Karol anch’essa vittoriosa a Ghilarza con estrema facilità ha superato in semifinale Adele Cuccuru (6-0 6-1) ed in finale Vittoria Bellu tesserata con il Tc 70 Oristano con il punteggio di 6-0 6-4. Riccardo Satta ha chiuso al primo posto nella graduatoria finale con 880 punti, mentre al secondo posto Riccardo Sias con 640 punti. In evidenza anche Riccardo Campus il quale ha battuto per la prima volta un giocatore di terza categoria, il 3.5 Italo Spano della Torres Tennis prima di cedere nei quarti al padrone di casa Antonio Pecchia in due set.

