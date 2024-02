Il Tennis club Porto Torres continua a disegnare il suo futuro raccogliendo successi e creando nuovi spazi con la “follia” di chi sa unire sport, passione e impresa. Ha da poco compiuto 50 anni ma il club sportivo, già centro di eccellenza dell’isola e gratificata dal Coni con il premio Stella di Bronzo al Merito sportivo per l’anno 2022, nei prossimi anni vedrà sviluppare la sua struttura. Due nuovi campi da tennis, di cui uno coperto ed un altro idoneo per eventi internazionali, oltre a due campi da padel, sono solo una parte dell’ambizioso progetto di ampliamento e completamento dell’impianto sportivo di viale delle Vigne.

Il Piano, redatto dalla società DL 38 di Sassari, è la conferma del cammino di rinnovamento del Tc Porto Torres che vanta due campi coperti con tensostruttura che si aggiungono ad altri due campi all’aperto, una palestra e due mini campi da tennis. Il progetto prevede anche un edificio polifunzionale da utilizzare come Club-House e spogliatoi per gli atleti, uno spazio esterno pavimentato per eventi, due piattaforme esterne da attrezzare per attività all’aperto o per ospitare tribune amovibili, oltre ad aree verdi atrezzate e percorsi per atletica e fitness. Il tutto illuminato a led e con pannelli fotovoltaici e la produzione di acqua calda con pannelli solari. Il costo del progetto è di circa 900mila euro di cui una quota di compartecipazione a carico del Comune di Porto Torres, inferiore al 50 per cento, che sarà di circa 350mila euro.

«Il Tennis club continua il suo percorso di crescita che negli ultimi anni ci ha portato a raddoppiare i soci, oggi oltre 200, - sottolinea Stefano Caria, presidente Tc Porto Torres - con 140 iscritti alla scuola di tennis, oltre 500 tesserati nel 2023, e negli ultimi tre anni abbiamo investito nella struttura quasi 150mila euro, con rifacimento della club house e dell’impianto elettrico e idraulico, la manutenzione del giardino e le superfici dei campi con illuminazione a led dei campi 2 e 3, interventi realizzati con risorse proprie in una struttura comunale valorizzata come se fosse casa nostra». Un patrimonio che conserva la sua importanza storica e sociale per il territorio. Il progetto di ampliamento previsto su un’area di intervento adiacente all’attuale struttura, è stato illustrato alla presenza dell’assessora allo sport Simona Fois e il presidente della commissione comunale Antonello Cabitta. Il prossimo passo spetterà al Comune con l’approvazione del progetto definitivo dopo l’esame e le integrazioni sullo studio di fattibilità.

