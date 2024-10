Nicola Porcu e Corinna Dentoni si sono aggiudicati la sesta edizione dell'Open Città di Assemini-Memorial Massidda, disputato sui campi del Tc Assemini.

Il tabellone maschile ha visto la partecipazione di 112 tennisti. L'alfiere del Tc Cagliari Porcu, accreditato della seconda testa di serie, è entrato in gara nei quarti di finale, mettendo in fila Mattia Secci (Quattro Mori Tennis Team) con un doppio 6-1 e Federico Visioli (Poggio Sport Village) 6-2, 6-2, per poi battere con un doppio 6-3 in finale il compagno di circolo Alberto Sanna. Sanna, numero 4 del seeding, in semifinale aveva eliminato il favorito della vigilia, Niccolò Dessì (Tc Cagliari), superandolo 6-4, 7-6(4).

Nel femminile (31 partecipanti), la portacolori del Ct Lucca (ex 132 della classifica mondiale), numero 1 del seeding, ha regolato con lo stesso risultato (6-0, 6-2) Carolina Giua (Accademia Tennis Sassari) nei quarti, Alessandra Pezzulla (Ct Decimomannu, numero 4) in semifinale e Marcella Dessolis (Tc Cagliari, seconda testa di serie) in finale. In semifinale, Dessolis ha battuto 6-4, 6-1 la numero 3 Emma Fiore Manca (Tc Arzachena).

Tra i Terza maschili, sfida tra Under 14 in finale, con Francesco Ceccarelli (Ct Decimomannu) che ha battuto 6-1, 6-3 Ludovico Dodero (Tc Cagliari). Per il Terza femminile, la piemontese Elena Margaria non ha concesso giochi a Elena Sassu (Tc Cagliari).

Derby nelle finali dei Quarta: nel maschile, tra “padroni di casa”, con Alessio Sordovilla che ha avuto la meglio per 7-5, 6-3 su Michele Lecis; nel femminile, tra tesserate del Cr Decimomannu, con la vittoria 6-2, 6-1 di Mariasole Loi su Marcella Frau.

