Le squadre sarde impegnate nella quarta giornata del campionato nazionale di Serie B di tennis a squadre proseguono la loro positiva stagione.

Nella B1 maschile arrivano due vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Nel girone 1, il Tc Alghero resta in vetta grazie al 3-3 conquistato in casa del Tc Palermo 2. Di Andrea Bacaloni e Cristiano Monte in singolare e di Bacaloni e Marco Mosciatti in doppio i punti algheresi.

Nel girone 4, Il Tc Terranova raccoglie una sconfitta per 5-1 sui campi del Ct Maglie. Kai Christian Wehnelt e Federico Salomone approfittano del ritiro di Silvio Mencaglia e Mattia Leo quando erano comunque già in vantaggio 6-1, 3-0.

La Torres Tennis sbanca per 4-2 i campi del Jc Next Gen di Marina di Massa e, approfittando del riposo del Ct Brindisi, vola in testa al girone 5. I punti sassaresi sono firmati da Matteo Mura, Alberto Barroso Campos e Giulio Torroni in singolare e dal doppio Barroso Campos/Valerio Perruzza.

Nel girone 6, il Tc Cagliari vince tutti i match in due set contro il Ct Lanciano e si issa al secondo posto. Bruno Pujol Navarro, Nicola Porcu, Andrea Picchione e Roberto Binaghi hanno vinto i singolari, mentre i punti nei doppi sono stati conquistati da Picchione/Alberto Sanna e da Franco Capalbo/Porcu.

Netto successo, 6-0, anche per il Tc Porto Torres contro il Tc Viterbo. I punti conquistati da Alessandro Procopio, Tommaso Pace, Johannes Talbro Ingildsen ed Enrico Proli in singolare, e dai doppi Ingildsen/Pace e Antonio Zucca/Proli valgono la conferma dei turritani solitari in testa al girone 7.

Poker vincente per la Torres nella B2 femminile: 4-0 sul Ct Rovereto con le singolariste Carolina Cicu, Stefania Bojica, Livia Marrosu e il doppio Bojica/Cicu. Il girone 2 è decisamente equilibrato, con le sassaresi a pari punti con il Ct Reggio Emilia, a due punti dalla coppia di testa Ct Scaligero e Ata Trentino.

Domenica si torna in campo per la quinta giornata.

