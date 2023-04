I quarti di finale dell'Itf maschile di Santa Margherita di Pula vedranno la presenza di un tennista italiano in ogni match. Ottima prova per il qualificato Pietro Marino, che ha battuto in rimonta, 1-6, 6-3, 6-1, la testa di serie numero 1, il francese Dan Added. Domani per lui ci sarà una prova ancora più ardua, quella che lo vedrà opposto all'ex numero 14 del mondo Kyle Edmund. Il britannico ha superato 7-6(5), 3-6, 6-1 il francese Mathys Erhard, numero 8 del seeding. Gianmarco Ferrari ha superato Giovanni Oradini nel primo derby di giornata e ora sfida il tennista che ha vinto gli ultimi due tornei disputati qui: il polacco Daniel Michalski, testa di serie numero 5 e vincente 6-3, 7-5 sul russo Andrey Chepelev.

Avanti agevolmente Stefano Napolitano, 6-2, 6-1 al greco Stefanos Sakellaridis. Per lui ora c'è il portoghese Goncalo Oliveira (6-2, 1-6, 6-3 sull'olandese Max Houkes, numero 4 del torneo). La testa di serie numero 2, il romeno Filip Cristian Jianu (doppio 6-4 sul qualificato argentino Mateo Nicolas Martinez) dovrà impegnarsi per respingere l'attacco di Giorgio Tabacco, che ha eliminato 2-6, 6-4, 7-6(4) la numero 6 Alexander Weis nel secondo derby di giornata.

Negli ottavi femminili ci sono sei tenniste italiane. Alla wild card Giorgia Pedone, che ha passato il turno ieri, si sono aggiunte Diletta Cherubini (6-7, 6-3, 7-5 sulla wild card Sofia Rocchetti), Matilde Paoletti (6-4, 6-1 sulla polacca Maja Chwalinska, numero 4 del seeding), la wild card Federica Bilardo (6-3, 6-1 sulla lucky loser Melania Delai), la qualificata Lisa Pigato (6-3, 6-0 sulla macedone Lina Gjorcheska, numero 3) e Deborah Chiesa (6-2, 0-6, 6-4 alla russa Ekaterina Makarova, numero 2 e finalista domenica scorsa).

