Antonio Pisano e Claudia Piredda si sono aggiudicati la seconda edizione del Torneo Rodeo riservato ai giocatori di Quarta categoria sui campi in green set del Tc Alghero. Quarantotto gli iscritti alla manifestazione coordinata dai giudici arbitro Giuseppe Calise e Giovanni Delogu.

Nel maschile, Pisano, alfiere del circolo ospitante, dopo aver regolato con un doppio 4-0 Federico Satta (Torres Tennis), ha superato 4-2, 4-0 in finale Viktor Shostak (Tc Tempio), bravo in semifinale a eliminare 4-0, 4-1 Giovanni Zichi (Ipertennis Sassari).

Nel femminile, Piredda, portacolori del Cus Cagliari, ha messo in fila due portacolori del Tc Alghero: Serena Cimino in semifinale (doppio 5-4, con parziali a 1 e a 4) e Chiara Lovotti in finale (4-2, 0-4, 10-4). In semifinale, Lovotti aveva regolato 4-1, 4-0 Ilaria Sanna.

© Riproduzione riservata