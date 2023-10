Otto tennisti italiani agli ottavi del singolare maschile del quinto di sei tornei Itf Combined ospitati sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula. Nella manifestazione organizzata da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio avanza il qualificato Stefano Reitano, che ha superato 7-3 al tiebreak il belga Buvaysar Gadamauri e ora affronterà il polacco Daniel Michalski, testa di serie numero 7 che ha sconfitto in tre set, in oltre tre ore di gioco, l’italiano Pietro Marino. Fausto Tabacco (6-2, 6-0 al qualificato Giorgio Ricca) sfiderà invece il numero 3 del seeding, Edoardo Lavagno. Agli ottavi anche la wild card Giorgio Tabacco, che ha battuto al terzo il qualificato Tommaso Compagnucci, e il numero 7 del seeding, Salvo Caruso (7-6, 6-4 su Lorenzo Rottoli), che giocherà contro Denis Constantin Spirindon (doppio 6-0 alla wild card statunitense Mario Giuseppe Nicosia). Prosegue anche il cammino del numero 8, Giovanni Fonio (7-6, 6-2 al qualificato Andrea Gola), che si misurerà con un altro qualificato, Luciano Carraro (6-4 al terzo sulla wild card Luca Potenza).

Nel doppio maschile, Marco Dessì, quartese del Tc Viterbo, e Nicosia hanno ceduto 6-1, 6-2 contro i fratelli siciliani Fausto e Giorgio Tabacco.

Nel primo turno del singolare femminile, sono arrivate le vittorie di Giorgia Pedone (7-5 al terzo sulla slovena Nika Radisic), della wild card Anastasia Abbagnato (6-1, 6-3 all’ungherese Reka Luca Jani), di Aurora Zantedeschi (6-3, 6-4 nel derby contro la wild card Eleonora Alvisi) e della testa di serie numero 2, portacolori del Tc Cagliari, Nuria Brancaccio (6-2, 6-0 alla wild card Dalila Spiteri nell'altra sfida tutta italiana). Out, invece, Jennifer Ruggeri, battuta sconfitta 6-2, 6-7(4), 6-1 dalla romena Cristina Dinu.

Domani, nei sedicesimi di finale del femminile, in campo altre sette italiane: derby tricolore tra Martina Colmegna e la qualificata Greta Greco Lucchina, le qualificate Tatiana Pieri, Lisa Pigato, Anna Turati, Denise Valente e Martina Spigarelli.

