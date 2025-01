«Ciao a tutti. Durante la partita a Melbourne sono caduta e mi sono fratturata il polso sinistro. Dopo vari esami e visite i medici hanno ritenuto che l’operazione fosse la strada migliore. Resterò quindi fuori dalla competizione per alcune settimane, ma farò il possibile per ritornare in campo quanto prima. Ringrazio tutti coloro che mi supportano! A presto!»

Con queste parole, pubblicate sulla propria pagina social, Nuria Brancaccio ha annunciato di essere dovuta ricorrere a un'operazione chirurgica per affrontare l'infortunio patito in Australia.

La venticinquenne tennista di Torre del Greco (numero 188 della classifica mondiale in singolare e 154 in doppio), tesserata per il Tc Cagliari, si è infortunata durante il primo turno delle qualificazioni degli Australian Open, persa 6-2, 3-6, 6-4 contro la tedesca Tamara Korpatsch.

«Noi la aspettiamo al Tc Cagliari, lei e lo staff che la sta seguendo», dichiara la dirigente del circolo di Monte Urpinu Lodovica Binaghi, sicura di un pronto recupero e di quanto la ragazza sarà utile in chiave-campionato: «Noi siamo sempre a disposizione, per qualsiasi cosa le servirà durante questo periodo di recupero. Lei sa che il Tc Cagliari è casa sua».

