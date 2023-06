Dario Nicolini e Sara Festa vincono la prima edizione del Memorial Carlo Usai, organizzato dal Gruppo Tennis Generale Gastone Rossi.

Sui campi di Via Tramontana, l'alfiere del Tennis Elmas ha esordito regolando 6-0, 6-1 il qualificato Stefano Casti (Tc Cagliari), per poi spuntarla nei quarti su Stefano Como (Ct Decimomannu) 6-3, 5-7, 10-7. In semifinale ha eliminato 7-5, 6-4 la testa di serie numero 1 Mattia Secci (Tc Cagliari), vincendo la finale con un lottato doppio 7-5 su Stefano Zedda (Ct Decimomannu) che, un turno prima, aveva estromesso la seconda testa di serie Francesco Contu (Tennis Elmas) per 7-5, 6-2.

Nel femminile, la portacolori del Tc Cagliari, numero uno del seeding, ha lasciato appena cinque giochi alle tre avversarie incontrate: 6-1, 6-0 a Chiara Dasara (Quattro Mori Tennis Team) nei quarti, e poi due tenniste dello Sporting Ct Quartu: 6-0, 6-1 a Cristina Pili in semifinale e 6-2, 6-1 alla testa di serie numero 3 Anna Maria Valli in finale. In semifinale, Valli aveva battuto 6-4, 6-3 la numero 2 Anna Barlini Pischedda (Tc Cagliari).

Il tabellone di Terza categoria ha visto il successo di Como (doppio 6-4 su Giovanni Maria Lasio del Tennis Elmas).

Tra i Quarta, vittorie per Ugo Atzeni del Ct Decimomannu (1-6, 7-5, 10-7 su Pierandrea Ligia de Le Saline) e per Kate Jenkins del Le Saline (6-0, 6-4 su Marta Sanna del Quattro Mori).

Il doppio maschile è andato alla coppia del Ct Le Serre Davide Rosati e Davide Salis (Michele e Luca Petruzzo del Cus Cagliari si sono ritirati dopo tre giochi), il femminile alle “padrone di casa” Elisabetta Milia e Tiziana Soi (6-2, 7-5 a Clara Cicalò e Valentina Sorrentino dello Sporting Quartu), il misto ad Anna Maria Valli dello Sporting e Alessandro Valli del Poggio Sport Village (2-6, 6-2, 10-5 su Barlini Pischedda e Como).

© Riproduzione riservata