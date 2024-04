Il danese Elmer Moeller, accreditato della quarta testa di serie, regola 6-2, 6-3 Tommaso Compagnucci e si aggiudica il singolare maschile del secondo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Tennis Academy.

In doppio, proprio Compagnucci, in coppia con Niccolò Catini, ha conquistato il titolo spuntandola 4-6, 6-3, 10-6 in finale su Stefano D'Agostino e Christian Fellin.

