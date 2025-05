Il maestro di karate Gianni Crobeddu, direttore tecnico dell’Asd Hiroshi Shirai Porto Torres, ha ottenuto il grado 5° Dan, durante lo stage nazionale Aikt (Accademia italiana karate tradizionale), svoltosi a Porto Torres. L'evento si è articolato in due giornate: il 3 maggio con l’aggiornamento tecnico e il 4 maggio con lo stage. Un riconoscimento prestigioso, che conferma il maestro Crobeddu come punto di riferimento per la comunità sportiva.

«Il suo impegno nella formazione di giovani atleti rappresenta un esempio di come lo sport possa diventare scuola di vita», commenta l’amministrazione. La manifestazione patrocinata dal Comune turritano e aperto dal benvenuto del sindaco Massimo Mulas, ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia.

Lo stage, condotto dai maestri Dario Marchini e Cristina Restelli insieme alla commissione tecnica nazionale Aikt e al presidente Valerio Polello, si è concluso con gli esami per il passaggio di grado (Dan). Numerosi componenti dell’ASD Hiroshi Shirai Porto Torres, tra cui: Gavina Spanu, Cintura Nera 1° Dan, Mauro Nardi, Cintura Nera 1° Dan, Maurizia Careddu, Cintura Nera 1° Dan, Mario Muzzigoni, grado 2° Dan.

