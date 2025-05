L’Olbia saluta Ze Maria: il tecnico che ha guidato i bianchi verso la salvezza diretta nell’ultimo campionato di Serie D non allenerà i galluresi il prossimo anno.

Oggi, in occasione dell’ultimo pranzo con la squadra che ha preceduto il rompete le righe, il presidente Guido Surace avrebbe comunicato all’ex Inter che non rientra più nei piani del club. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore.

La proprietà non avrebbe gradito le dichiarazioni rilasciate da Ze Maria alla vigilia e dopo l’ultima gara di campionato con la Gelbison, e in particolare le critiche sulla gestione della stagione e i ritardi nel pagamento degli stipendi (per la cronaca, marzo non è stato ancora saldato).

“Ho detto ai giocatori che questa era la mia ultima partita con l’Olbia, perché non sono abituato a lavorare in certe condizioni”, ha annunciato Ze Maria domenica, nel post gara con la Gelbison. “Nessuno è venuto a parlare con me in questi giorni sapendo che ero arrabbiato per tante situazioni. Per rimanere – ha aggiunto – dovrebbero cambiare molte cose e la società lo sa, ma non penso che cambieranno”.

